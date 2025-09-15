Plauener von angeblichen Buchverkäufern betrogen

Zwei Täter klingelten an der Tür des Seniors. Was sie für einen Trick angewendet haben.

Zwei Betrüger haben am Donnerstag, 25. September, zwischen 15 und 15.30 Uhr in Plauen einen Senior um Geld gebracht. Laut Polizei klingelten die Männer an der Tür und boten eine Buchsammlung an. Während des Gesprächs tätigten sie unbemerkt zwei Zahlungen in Höhe von insgesamt 2000 Euro über ein mobiles EC-Terminal. Nachdem sie die Wohnung...