Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Männer wollten einem Plauener angeblich eine Büchersammlung verkaufen.
Zwei Männer wollten einem Plauener angeblich eine Büchersammlung verkaufen. Bild: Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa
Zwei Männer wollten einem Plauener angeblich eine Büchersammlung verkaufen.
Zwei Männer wollten einem Plauener angeblich eine Büchersammlung verkaufen. Bild: Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa
Plauen
Plauener von angeblichen Buchverkäufern betrogen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Täter klingelten an der Tür des Seniors. Was sie für einen Trick angewendet haben.

Zwei Betrüger haben am Donnerstag, 25. September, zwischen 15 und 15.30 Uhr in Plauen einen Senior um Geld gebracht. Laut Polizei klingelten die Männer an der Tür und boten eine Buchsammlung an. Während des Gesprächs tätigten sie unbemerkt zwei Zahlungen in Höhe von insgesamt 2000 Euro über ein mobiles EC-Terminal. Nachdem sie die Wohnung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:12 Uhr
2 min.
Polizei hebt in Italien enorme illegale Zigarettenfabrik aus
In Italien wurde eine riesige illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. (Archivbild)
300 Tonnen Zigaretten zum Vertrieb in der EU: Südlich von Rom wird unter der Erde eine Anlage entdeckt, mit der mutmaßlich mehr als eine halbe Milliarde Euro Steuern hinterzogen wurden.
30.07.2025
1 min.
Männer dringen in Plauen in Wohnung ein und stehlen Mobiltelefone
Die Polizei sucht zwei Diebe in Plauen.
Ein Bewohner wehrt sich. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
13:14 Uhr
2 min.
Intendant lobt Münchner Philharmoniker nach Rummel um Shani
Erst eine Aus- dann eine Einladung: Intendant Wiegand zusammen mit dem designierten Chefdirigenten Shani bei Bundespräsident Steinmeier (Archivbild).
Dank der Aufregung um eine Ausladung des designierten Chefdirigenten hatte Florian Wiegand einen turbulenten Start in seinen neuen Job. Dennoch ist er voll des Lobes.
14:45 Uhr
1 min.
Senior im Vogtland um 85.000 Euro betrogen
Ein Vogtländer wurde um vergleichsweise viel Geld gebracht.
Dem Mann wurden Gewinne im Internet versprochen. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel