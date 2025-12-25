MENÜ
  • Plauener Weihnachtsmarkt geht erstmals in die Verlängerung: So geht es jetzt im Winterdorf weiter

Im Lichthof des Plauener Rathauses betreibt Mario Martin in diesem Jahr über die Feiertage hinaus seine Almhütte.
Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Winterdorf. In Plauen werden die verbleibenden Buden um den Weihnachtsbaum herum arrangiert.
Die Ziegen Marianne und Helene ziehen am 30. Dezember in ihr gewohntes Quartier an der Parkeisenbahn zurück.
Plauen
Plauener Weihnachtsmarkt geht erstmals in die Verlängerung: So geht es jetzt im Winterdorf weiter
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Fünf Tage lang geben Händler in Plauener Stadtzentrum eine Zugabe für Weihnachtsmarktschwärmer. Die Almhütte im Rathaus-Lichthof öffnet sogar darüber hinaus.

Gute Nachrichten für Marktflanierer: Erstmals wird die winterliche Atmosphäre in Plauen über den traditionellen Weihnachtsmarkt hinaus verlängert und lädt auch nach Weihnachten zum Verweilen ein. Alle Infos rund um die Zugabe des Budenzaubers im Überblick.
