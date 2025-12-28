Plauener Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung: So kommt das Winterdorf bei Besuchern und Händlern an

Der Plauener Weihnachtsmarkt ist erstmals auch nach den Festtagen geöffnet und wird zum Winterdorf. Besucher genießen den Budenzauber. Doch nicht alles läuft gut, sagen einige Händler. Wo hakt es?

Es ist ein Versuch, der zumindest bei den Besuchern gut ankommt. Zum ersten Mal geht der Plauener Weihnachtsmarkt in die Verlängerung. Winterdorf heißt der verkleinerte Budenzauber, der die Vogtländer seit dem ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Altmarkt erwartet. Die Hütten wurden für das Winterdorf neu arrangiert und befinden sich jetzt um...