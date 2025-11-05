Plauens Brunnen gehen in den Winterschlaf

Plauen
Am Dienstag wurden die Wasserspiele im Plauener Stadtgebiet winterfest gemacht.
In der Plauener Innenstadt ist das Plätschern der öffentlichen Brunnen verstummt. Wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat, wurden am Dienstag jahreszeitbedingt alle Anlagen im Plauener Stadtgebiet winterfest gemacht. Das betrifft die Brunnen vor der Tourist-Information, auf dem Altmarkt, vor dem Modehaus Wöhrl sowie auf dem Klostermarkt. Mit der...
