  • Plauens Bürgermeister hält an Weihnachtsmarkt-Kernöffnungszeiten fest – Was für das Winterdorf gelten soll

Noch wenige Tage ist Weihnachtsmarkt in Plauen. Danach gibt es ein Winterdorf.
Noch wenige Tage ist Weihnachtsmarkt in Plauen. Danach gibt es ein Winterdorf.
Plauen
Plauens Bürgermeister hält an Weihnachtsmarkt-Kernöffnungszeiten fest – Was für das Winterdorf gelten soll
Redakteur
Von Sabine Schott
Nur noch bis einschließlich Montag ist der Budenzauber in der Innenstadt geöffnet. Ab dem 25. Dezember geht ein Winterdorf an den Start.

In der Debatte um die täglichen Öffnungszeiten des Plauener Weihnachtsmarktes hat sich jetzt auch der verantwortliche Kulturbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) geäußert – und stellt klar: „Laut Marktsatzung der Stadt gelten in diesem Jahr die Kernöffnungszeiten von 11 bis 20 Uhr.“ Ausnahmen gebe es zwar, für diese müssten aber...
