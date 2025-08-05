Plauens erste Fahrradgarage am Oberen Bahnhof noch immer nicht in Betrieb: Wann kann man sie endlich nutzen?

Eigentlich ist die Anlage seit dem Winter fertig. Manche Bahnreisende wundern sich, weshalb die schicke Metallbox dennoch Tag für Tag leer ist. Doch das hat einen Grund.

Obwohl Plauens erste Fahrrad-Garage seit Dezember fertig ist, soll sie erst Ende August in Betrieb genommen werden - fast ein Dreivierteljahr später, als ursprünglich geplant. Doch warum die Verzögerung? „Es mussten noch kleinere Fragen, etwa zur Reinigung der Anlage final abgeklärt werden", erklärt auf Anfrage Markus Löffler, der im...