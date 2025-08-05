Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauens erste Fahrradgarage am Oberen Bahnhof noch immer nicht in Betrieb: Wann kann man sie endlich nutzen?

Die Fahrradgarage am Oberen Bahnhof ist längst fertig. Genutzt werden kann sie noch nicht.
Die Fahrradgarage am Oberen Bahnhof ist längst fertig. Genutzt werden kann sie noch nicht. Bild: Ellen Liebner
Die Fahrradgarage am Oberen Bahnhof ist längst fertig. Genutzt werden kann sie noch nicht.
Die Fahrradgarage am Oberen Bahnhof ist längst fertig. Genutzt werden kann sie noch nicht. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauens erste Fahrradgarage am Oberen Bahnhof noch immer nicht in Betrieb: Wann kann man sie endlich nutzen?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich ist die Anlage seit dem Winter fertig. Manche Bahnreisende wundern sich, weshalb die schicke Metallbox dennoch Tag für Tag leer ist. Doch das hat einen Grund.

Obwohl Plauens erste Fahrrad-Garage seit Dezember fertig ist, soll sie erst Ende August in Betrieb genommen werden - fast ein Dreivierteljahr später, als ursprünglich geplant. Doch warum die Verzögerung? „Es mussten noch kleinere Fragen, etwa zur Reinigung der Anlage final abgeklärt werden“, erklärt auf Anfrage Markus Löffler, der im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:12 Uhr
4 min.
Streit um Firmenwerbung an der B 92 in Plauen – Unternehmer-Paar verärgert über Rathaus: „Wir wollen gleichbehandelt werden“
Das Unternehmer-Paar Nadezda Nekrasova und Anatolie Melestean will seine im Mai 2023 eröffnete Salzgrotte im eigenen Gebäude an der B 92 etwas sichtbarer machen.
Eine aus Moskau stammende Unternehmerfamilie darf keine – aus ihrer Sicht – dezente Reklame an der Oelsnitzer Straße anbringen. Ihr Vorwurf: Andere dürften auch grell und bunt an denkmalgeschützten Häusern werben.
Sabine Schott
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
30.07.2025
2 min.
„Es ist eine Schande“: Warum das WC im Oberen Bahnhof in Plauen wohl nie dauerhaft benutzbar sein wird
Das Drehkreuz am oberen Bahnhof ist immer wieder defekt.
Pendler und Bahnreisende bekommen das Gefühl, dass die Toilettenanlage häufiger unbenutzbar als benutzbar ist. Was dahinter steckt und warum die Deutsche Bahn keine Lösung verspricht.
Jonas Patzwaldt
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
Mehr Artikel