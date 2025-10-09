Plauens Gärten: Ein Festmahl für ziehende Stare

In einem naturnahen Plauener Garten sind Stare in ihrem Element. Sie finden reichlich Beeren und Früchte. Doch was bedeutet das für ihren Abflug?

In diesem Jahr muss kein Zugvogel hungern, bevor er auf Reisen geht. Vor allem jene, die Obst bevorzugen, finden in den Gärten einen reich gedeckten Tisch. Unter anderem Stare wissen das in diesen Tagen zu schätzen. Die Fotos entstanden in einem naturnahen Garten im Plauener Süden. Die Vögel laben sich dort an den Früchten des wilden Weins,...