Pure Begeisterung rief das gemeinsame Singen bei Besuchern der Benefizveranstaltung hervor.
Der frühere Theaterintendant Roland May moderierte durchs Programm.
Am Samstagabend füllte sich der hintere Innenhof der Dualen Hochschule auf dem Schloßberg zum zweiten Mal - schon nachmittags hatte es ein Weihnachtssingen gegeben.
Auf der Empore: Junge Blechbläser des Vogtlandkonservatoriums unter Leitung von Jörg Leitz (Mitte).
Plauen
Plauens größter Chor: Hunderte Besucher bei Weihnachtsliedersingen auf dem Schlossberg
Von Sabine Schott
Der atmosphärische Schlosshof bot die perfekte Kulisse für das erste gemeinsame Weihnachtssingen in Plauen. Die Benefizveranstaltung soll zur Tradition werden.

Gemeinsames Singen macht Spaß, kann die Vorfreude steigern und fördert den Zusammenhalt. Das weiß auch Roland May, der ehemaligen Generalintendant des Theaters Plauen-Zwickau. „Gut, dass wir uns in einer Zeit des gesellschaftlichen Auseinanderdriftens hier treffen“, sagte er am Samstag während des Weihnachtsliedersingens im kleinen Hof der...
