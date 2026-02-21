Plauens OB Zenner kündigt Bürgersprechstunde an

Plauen
Die Bürgersprechstunde findet am 31. März statt: Steffen Zenner lädt zum Dialog. Warum eine Anmeldung bis zum 18. März erforderlich ist.
Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) veranstaltet am 31. März die zehnte Bürgersprechstunde. Von 14 bis 18 Uhr steht er nach Anmeldung für Gespräche mit Bürgern zur Verfügung, so die Stadtverwaltung. Zenner hebt hervor, wie wichtig ihm der persönliche Austausch ist. Wegen der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung erforderlich....
