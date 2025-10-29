Plauens Sporthallen-Debatte schlägt Wellen – OB kritisiert Funktionär: „Empfehle, nicht nur viel Meinung, sondern auch Ahnung zu haben“

Plauen
Die Verärgerung unter den Vereinen ist groß, dass die neue Dreifeldhalle noch immer nicht für den Trainings- und Wettkampfbetrieb genutzt werden kann. Auch der OB steht deshalb in der Kritik. Nun kam es zu einem verbalen Schlagabtausch.
Die Debatte um Plauens neue Supersporthalle spitzt sich weiter zu. Hauptärgernis: Weil es noch keinen Betreiber gibt, steht das Sportforum Vereinen nicht für Trainings- und Wettkampfzwecke zur Verfügung. Das hatte vor wenigen Tagen auch der Geschäftsführer des Vogtländischen Fußball-Verbandes, André Rabe, kritisiert. „Wir würden jetzt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.