MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauens Stadtrats-Linke wollen eine „Quartierschule“ – was das ist und wie die Antwort aus dem Rathaus lautet

Gegen das Vereinsamen: Wenn verschiedene Generationen sich umeinander kümmern, könnte das gelingen – auch ein Ergebnis der offenen Arbeit einer Quartierschule (Symbolfoto).
Gegen das Vereinsamen: Wenn verschiedene Generationen sich umeinander kümmern, könnte das gelingen – auch ein Ergebnis der offenen Arbeit einer Quartierschule (Symbolfoto). Bild: Christophe Gateau/dpa
Gegen das Vereinsamen: Wenn verschiedene Generationen sich umeinander kümmern, könnte das gelingen – auch ein Ergebnis der offenen Arbeit einer Quartierschule (Symbolfoto).
Gegen das Vereinsamen: Wenn verschiedene Generationen sich umeinander kümmern, könnte das gelingen – auch ein Ergebnis der offenen Arbeit einer Quartierschule (Symbolfoto). Bild: Christophe Gateau/dpa
Plauen
Plauens Stadtrats-Linke wollen eine „Quartierschule“ – was das ist und wie die Antwort aus dem Rathaus lautet
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vorstoß, in der Stadt einen neuen Sozialknotenpunkt zu schaffen, kommt prinzipiell gut an. Doch nicht nur der Zeitraum scheint ambitioniert.

Leipzig macht es vor: Im Osten der Messestadt existiert seit 2024 eine sogenannte Quartierschule. Solch einen modernen Bildungsstandort, der sich nach außen öffnet und im Wohngebiet als Treffpunkt fungiert, soll es in Plauen auch bald geben. Jedenfalls wenn es nach der Fraktion Die Linke/Grüne im Plauener Stadtrat geht. Ihr Vorschlag: Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
26.01.2026
4 min.
Mobbing, Handysucht, Toilettenverbot: Was Plauens Jugendliche bewegt und wer ihnen jetzt helfen will
Amely Kropfgans (links) und Leonie Rowan setzen sich für Plauens Kinder und Jugendliche ein.
Zwei Plauener Schülerinnen haben über Probleme berichtet, die bei einer Kinder- und Jugendkonferenz zur Sprache kamen. Plauener Stadträte reagierten schockiert: „Was wünscht ihr euch von uns?“
Sabine Schott
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
24.01.2026
3 min.
Toilettennotstand in der Plauener Innenstadt: Nur ein einziges behindertengerechtes WC
Das Behinderten-WC im Rathaus-Lichthof lässt sich nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen.
Rollstuhlfahrer haben bei Stadtfesten schlechte Karten. Dixi-Klos für Behinderte gibt es zwar, sie kosten aber Geld. Die Konsequenz: Weihnachtsmarkt und Spitzenfest fallen für diese Personen oft aus.
Sabine Schott
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
Mehr Artikel