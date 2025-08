Plötzlich Bewegung: Eine Fahrspur der B 92 durch Plauen ist nach monatelanger Sperrung überraschend wieder frei

Seit fast einem halben Jahr war eine von zwei stadtauswärts führenden Fahrspuren der Pausaer Straße in Plauen gesperrt. Eine Drohung der Stadt brachte Bewegung in die Angelegenheit.

Nach dem Brand des Gebäudes Pausaer Straße 26 am 7. Februar sperrte die Stadt Plauen aus Sicherheitsgründen stadtauswärts die rechte Fahrspur und den Fußweg in dem Bereich. So blieb das über Monate. Autofahrer reagierten noch Mitte Juli zunehmend genervt.