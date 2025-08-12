Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungsverfahren eröffnet.
Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungsverfahren eröffnet. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungsverfahren eröffnet.
Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungsverfahren eröffnet. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Plauen
Pöhl: Angetrunkener Autofahrer fährt Motorradfahrer um
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 70-jährige Biker wurde von seiner Moto-Guzzi geschleudert und musste ins Krankenhaus.

Pöhl.

Ein Motorradfahrer ist in Pöhl von einem Auto angefahren worden und musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der 37-jährige Fahrer eines Cupra die Vorfahrt des 70-jährigen Bikers missachtet, als er am Montag gegen 15.30 Uhr von der K 7880 aus Richtung Neudörfel nach links auf die S 297 abbiegen wollte. Der 70-Jährige, der aus Richtung Jocketa kam, wurde von seiner Moto-Guzzi geschleudert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt laut Polizei bei etwa 10.000 Euro. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher habe 0,3 Promille ergeben. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.06.2025
1 min.
Saisonbus fährt auch abends von der Pöhl zurück
Ein Bus der Linie 74 auf der Sperrmauer der Talsperre Pöhl.
Die Linie 74 fährt mit Beginn der Sommerferien bis 19.30 Uhr Besucher der Talsperre Pöhl nach Hause.
Konrad Rüdiger
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
09.08.2025
3 min.
25. Triathlon an der Talsperre Pöhl startet am Sonntag: Die wichtigsten Infos zu Anreise und Sperrungen im Überblick
Der Triathlon an der Pöhl ist seit nunmehr 25 Jahren eine beliebte Veranstaltung.
Das Vogtlandmeer wird wieder Triathlon-Schauplatz: Über 550 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland treten am Sonntag gegeneinander an. Die wichtigsten Hinweise für die Anreise im Überblick.
Claudia Bodenschatz
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel