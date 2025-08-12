Pöhl: Angetrunkener Autofahrer fährt Motorradfahrer um

Der 70-jährige Biker wurde von seiner Moto-Guzzi geschleudert und musste ins Krankenhaus.

Pöhl.

Ein Motorradfahrer ist in Pöhl von einem Auto angefahren worden und musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der 37-jährige Fahrer eines Cupra die Vorfahrt des 70-jährigen Bikers missachtet, als er am Montag gegen 15.30 Uhr von der K 7880 aus Richtung Neudörfel nach links auf die S 297 abbiegen wollte. Der 70-Jährige, der aus Richtung Jocketa kam, wurde von seiner Moto-Guzzi geschleudert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt laut Polizei bei etwa 10.000 Euro. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher habe 0,3 Promille ergeben. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet. (mib)