Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei in Plauen ermittelt zu einer Unfallflucht in der Bergstraße.
Die Polizei in Plauen ermittelt zu einer Unfallflucht in der Bergstraße. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei in Plauen ermittelt zu einer Unfallflucht in der Bergstraße.
Die Polizei in Plauen ermittelt zu einer Unfallflucht in der Bergstraße. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Plauen
Polizei ermittelt zu Unfallflucht in Plauen
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Bergstraße wurde ein Mercedes gerammt. Wer hat etwas beobachtet?

Zu einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Plauen. Demnach wurde am Montagnachmittag im Ortsteil Schloßberg ein an der Bergstraße abgestellter schwarzer Mercedes E-Klasse von einem unbekannten Fahrzeug gerammt. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 2000 Euro und vermutet, dass der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
1 min.
Geparktes Auto in Plauen beschädigt - Verursacher verschwunden
Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Unfall in Plauen.
Die Schäden belaufen sich auf etwa 3000 Euro. Wie die Polizei den Verursacher finden will.
Lutz Kirchner
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
14.08.2025
1 min.
Unfallflucht in Haselbrunn: Geparkter Ford beschädigt
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.
Das Auto war zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag an der Morgenbergstraße geparkt.
Michael Brandenburg
Mehr Artikel