Polizei ermittelt zu Unfallflucht in Plauen

In der Bergstraße wurde ein Mercedes gerammt. Wer hat etwas beobachtet?

Zu einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Plauen. Demnach wurde am Montagnachmittag im Ortsteil Schloßberg ein an der Bergstraße abgestellter schwarzer Mercedes E-Klasse von einem unbekannten Fahrzeug gerammt. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 2000 Euro und vermutet, dass der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den...