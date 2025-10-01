Polizei im Vogtland beteiligt sich an Aktion für sicheres Autolicht

Bei der Verkehrssicherheitsaktion „Licht-Sicht-Test 2025“ werden im Oktober verstärkt Kontrollen unternommen. Für Autofahrer gibt es einen Bonus.

Die Polizei im Vogtland beteiligt sich im Oktober an der Verkehrssicherheitsaktion „Licht-Sicht-Test 2025“. Es werden dabei verstärkt Kontrollen der Beleuchtung an Fahrzeugen unternommen, hat die Polizeidirektion Zwickau mitgeteilt. Auch auf Streife achten die Beamten besonders auf die ausreichende Beleuchtung von Fahrzeugen. Zudem werden den...