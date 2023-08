Polizei in Westsachsen und Vogtland registiert derzeit wieder verstärkt Schockanrufe

Die Betrugsmasche mit Schockanrufen reißt nicht ab. Die Polizei hat am Mittwoch über mehrere erfolglose Telefonbetrügereien berichtet, die bei ihr angezeigt worden sind. Unbekannte versuchten demnach am Dienstag offenbar verstärkt, Menschen am Telefon um ihre Ersparnisse zu bringen. In den Polizeirevieren Auerbach-Klingenthal, Werdau und...