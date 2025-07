Polizei nennt Details zu Razzia im Frühjahr in der Plauener Südvorstadt: 30 Beamte wegen 519 Euro Schaden

Anfang Mai hatte die Polizei ein Wohnhaus an der Oelsnitzer Straße in Plauen durchsucht. Die Hintergründe der Ermittlungen blieben allerdings unklar. Erst jetzt werden Details bekannt.

Die Aktion war offenbar lange geplant und akribisch vorbereitet: Dutzende Polizisten hatten am Morgen des 8. Mai dieses Jahres ein Wohnhaus an der Oelsnitzer Straße im Süden von Plauen gestürmt. Fotos von jenem Donnerstagfrüh zeigen die Uniformierten in voller Einsatzmontur und mit Sturmhaube vor dem Gebäude an der vielbefahrenen...