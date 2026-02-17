MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Polizei rückt mit mehreren Einsatzfahrzeugen im Plauener Stadtzentrum an: Was war geschehen?

Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag an der Plauener Stadt-Galerie.
Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag an der Plauener Stadt-Galerie. Bild: Bernd Jubelt
Im Bereich Nonnenturm stoppten mehrere Einsatzfahrzeuge.
Im Bereich Nonnenturm stoppten mehrere Einsatzfahrzeuge. Bild: Nancy Dietrich
Im Bereich Nonnenturm stoppten am Dienstagnachmittag mehrere Einsatzfahrzeuge.
Im Bereich Nonnenturm stoppten am Dienstagnachmittag mehrere Einsatzfahrzeuge. Bild: Bernd Jubelt
Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag an der Plauener Stadt-Galerie.
Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag an der Plauener Stadt-Galerie. Bild: Bernd Jubelt
Im Bereich Nonnenturm stoppten mehrere Einsatzfahrzeuge.
Im Bereich Nonnenturm stoppten mehrere Einsatzfahrzeuge. Bild: Nancy Dietrich
Im Bereich Nonnenturm stoppten am Dienstagnachmittag mehrere Einsatzfahrzeuge.
Im Bereich Nonnenturm stoppten am Dienstagnachmittag mehrere Einsatzfahrzeuge. Bild: Bernd Jubelt
Plauen
Polizei rückt mit mehreren Einsatzfahrzeugen im Plauener Stadtzentrum an: Was war geschehen?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Einsatz am Dienstagnachmittag konzentrierte sich diesmal nicht auf den Tunnel. Was bisher bekannt ist.

Ein Polizeieinsatz in der Plauener Innenstadt hat am Dienstagnachmittag für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Kurz vor 17 Uhr rückten mehrere Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht an. In Höhe Nonnenturm stoppten sie, der Einsatz verlagerte sich in den Bereich zwischen Stadt-Galerie und Wöhrl-Kaufhaus. Doch was war geschehen? Wie es auf „Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16:45 Uhr
1 min.
Freiberg: Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand auf dem Wasserberg aus
Zu einem Wohnungsbrand auf dem Wasserberg rückte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag aus.
Einen Einsatz der Freiberger Feuerwehr gab es am Dienstagnachmittag an der Freiberger Forststraße. Was war geschehen?
Heike Hubricht, Marcel Schlenkrich
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
08:30 Uhr
1 min.
Polizeieinsatz am Mittwochabend vor der Plauener Stadt-Galerie: Was war da los?
Am Mittwochabend waren am Postplatz zwei Polizeieinsatzfahrzeuge unterwegs.
Die Situation sorgte nach 18 Uhr für Aufsehen am Postplatz. Mehrere Polizisten sicherten das Geschehen ab. Es handelte sich nicht um eine reine Kontrolle.
Sabine Schott
Mehr Artikel