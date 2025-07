Polizei stoppt in Plauen mehrere betrunkene Fahrer - Einer hatte zwei Promille intus

Die Polizei war in Plauen zu Verkehrskontrollen unterwegs. Über Ergebnisse wurde am Mittwoch informiert.

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei in Plauen zwei betrunkene Kraftfahrer ertappt. In der Nacht zum Mittwoch fuhr ein 19-Jähriger mit einem KTM-Motorrad die Marktstraße in Richtung Altmarkt entlang. Polizisten hielten ihn zum Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle an und nahmen auch einen Alkoholtest vor. Dieser ergab, dass der Biker...