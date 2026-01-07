Polizei verstärkt Präsenz in der Plauener Innenstadt: Bürgerpunkt am Postplatz geht in den Testbetrieb

Plauen
Am Montag hat der Umzug der städtischen Polizeibehörde aus dem Rathaus an den Postplatz begonnen. Was die Bürger in der neuen Anlaufstelle erwartet und welche Dinge sie dort erledigen können.
Noch ist von außen nicht viel zu sehen vom neuen Bürgerpunkt der Polizei im Erdgeschoss des Plauener Landratsamtes. Bereits am Montag startete der Umzug des Gemeindlichen Vollzugsdienstes aus dem Rathaus in die früheren Räume einer Versicherung, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Der Einzug läuft noch. Große Umbauten wurden nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.