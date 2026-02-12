MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Polizeieinsatz am Mittwochabend vor der Plauener Stadt-Galerie: Was war da los?

Am Mittwochabend waren am Postplatz zwei Polizeieinsatzfahrzeuge unterwegs.
Am Mittwochabend waren am Postplatz zwei Polizeieinsatzfahrzeuge unterwegs. Bild: Nancy Dietrich
Am Mittwochabend waren am Postplatz zwei Polizeieinsatzfahrzeuge unterwegs.
Am Mittwochabend waren am Postplatz zwei Polizeieinsatzfahrzeuge unterwegs. Bild: Nancy Dietrich
Plauen
Polizeieinsatz am Mittwochabend vor der Plauener Stadt-Galerie: Was war da los?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Situation sorgte nach 18 Uhr für Aufsehen am Postplatz. Mehrere Polizisten sicherten das Geschehen ab. Es handelte sich nicht um eine reine Kontrolle.

Einen erneut größeren Polizeieinsatz hat es am Mittwochabend auf dem Postplatz gegeben. Mehrere Beamte waren mit zwei Einsatzfahrzeugen erschienen. Doch um eine reine Kontrolle wie sie in den vergangenen Tagen öfters stattfand, handelte es sich diesmal nicht. Vielmehr war die Polizei einem Ladendieb auf der Spur – ein 25-jähriger Somalier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
2 min.
Plauener Postplatz: Schlägerei und Taschenkontrollen halten Polizei auf Trab
Die Polizei durchsuchte am frühen Abend Rucksäcke und Taschen von Passanten am Postplatz.
Mehrere Personen waren am Donnerstag in eine tätliche Auseinandersetzung mitten im Stadtzentrum verwickelt, drei wurden verletzt. Die Ermittlungen vor Ort zogen sich hin. Nun werden Zeugen gesucht.
Sabine Schott
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
07.01.2026
4 min.
Polizei verstärkt Präsenz in der Plauener Innenstadt: Bürgerpunkt am Postplatz geht in den Testbetrieb
So soll der Bürgerpunkt künftig von außen aussehen. Die Beklebung kann aber erst angebracht werden, wenn es deutliche Plusgrade gibt.
Am Montag hat der Umzug der städtischen Polizeibehörde aus dem Rathaus an den Postplatz begonnen. Was die Bürger in der neuen Anlaufstelle erwartet und welche Dinge sie dort erledigen können.
Bernd Jubelt
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel