Polizeieinsatz am Mittwochabend vor der Plauener Stadt-Galerie: Was war da los?

Die Situation sorgte nach 18 Uhr für Aufsehen am Postplatz. Mehrere Polizisten sicherten das Geschehen ab. Es handelte sich nicht um eine reine Kontrolle.

Einen erneut größeren Polizeieinsatz hat es am Mittwochabend auf dem Postplatz gegeben. Mehrere Beamte waren mit zwei Einsatzfahrzeugen erschienen. Doch um eine reine Kontrolle wie sie in den vergangenen Tagen öfters stattfand, handelte es sich diesmal nicht. Vielmehr war die Polizei einem Ladendieb auf der Spur – ein 25-jähriger Somalier...