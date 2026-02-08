Polizeieinsatz am Theater in Plauen

Unbekannte hatten in die Fassade des Gebäudes offenbar verfassungsfeindliche Symbole geritzt. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei ist am Samstagabend zum Plauener Theater gerufen worden. Zeugen hatten an der Fassade des Gebäudes verfassungsfeindliche Symbole entdeckt, die dort offenbar kurz zuvor in den Sandstein geritzt worden waren. Laut Polizei handelt es sich dabei um zwei etwa zehn mal zehn Zentimeter große Hakenkreuze. Nach Angaben eines Sprechers wurden...