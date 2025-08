Polizeieinsatz an der Plauener Friedensbrücke

Ein Aufgebot von Polizei- und Notfallwagen zog die Aufmerksamkeit von Passanten in Plauen auf sich. Es ging um einen jungen Mann.

Wurde hier etwa jemand festgenommen? Die Szenerie am Dienstagabend an der Plauener Friedensstraße ließen manchen Passanten das vermuten. Die Polizei verneint das. Ein 18-jähriger Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei deshalb von den Beamten angesprochen worden, sagt Polizeisprecher Enrico Liebold. Zuvor hatten...