Polizeieinsatz an der Schöpsdrehe in Plauen: Das steckte hinter der Kontroll-Aktion

Plauen
Die Polizei war am Dienstag im Plauener Norden präsent. Was der Grund dafür war.
Dieser Einsatz fiel auf: Die Polizei hat am Dienstag an der Plauener Schöpsdrehe die lichttechnischen Anlagen von Pkw und Lkw kontrolliert. Beamte überprüften, ob die Beleuchtung an den Fahrzeugen funktionstüchtig und richtig eingestellt war. Am allgemeinen Zustand der kontrollierten Anlagen habe es nur wenig auszusetzen gegeben, hieß es vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.