Polizeieinsatz an Plauener Oberschule: Das ist bisher bekannt

An der Dittes-Oberschule ist es am Dienstag zu einem Zwischenfall gekommen. In sozialen Netzwerken machen seitdem viele Gerüchte die Runde. Was Polizei und Schulleiter sagen.

An der Dittes-Oberschule in Plauen hat es am Dienstagmorgen einen Polizeieinsatz gegeben. Wie eine Sprecherin der Polizei erst am Mittwoch auf Anfrage der „Freien Presse" bestätigte, habe es dort eine Bedrohungssituation und einen Böllerwurf gegeben. Von sich aus hatte die Polizei am Dienstag noch nicht über das Geschehen informiert.