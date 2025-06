Polizeieinsatz auf dem Plauener Postplatz sorgt für Aufsehen: Das war der Grund

Sanitäter und Polizeibeamte waren am späten Mittwochnachmittag an Plauens Zentralhaltestelle Tunnel im Einsatz. Zunächst war von mehreren Verletzten die Rede. Was die Polizei jetzt zu dem Vorfall sagt.

Ein Einsatz von Polizei- und Rettungskräften hat am Mittwochnachmittag in der Plauener Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Die Polizei, Rathaus-Polizei sowie zwei Rettungswagen hielten gegen 16.15 Uhr nahe dem Eingang der Stadt-Galerie am Postplatz. Zuvor hatten Passanten beobachtet, wie mehrere junge Männer lautstark aneinander geraten waren.... Ein Einsatz von Polizei- und Rettungskräften hat am Mittwochnachmittag in der Plauener Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Die Polizei, Rathaus-Polizei sowie zwei Rettungswagen hielten gegen 16.15 Uhr nahe dem Eingang der Stadt-Galerie am Postplatz. Zuvor hatten Passanten beobachtet, wie mehrere junge Männer lautstark aneinander geraten waren....