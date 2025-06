Polizeieinsatz auf der Friedensbrücke in Plauen

Revierbeamte und Rettungskräfte waren in der Nacht in Plauen gefordert. Was über den Einsatz bisher bekannt ist.

Angehörige des Plauener Polizeireviers mussten in der Nacht zu Freitag auf die Friedensbrücke ausrücken. Die Alarmierung erfolgte gegen 23 Uhr. Zum Einsatz kamen auch Feuerwehr, Rettungssanitäter sowie ein Notarzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers am Freitagmorgen befand sich auf der Brücke eine Person in einer psychischen...