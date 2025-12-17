Prädikat Wortvoll: Musikkomödiant Willy Astor gastiert in Festhalle Plauen

Als Wolfgang Amadeus Notarzt rettet er nicht nur manchen Abend, sondern lässt im besten Fall so manchen Kummer des Alltags vergessen.

Mit seinem Programm „Reimart und Lachkunde“ gastiert Musikkomödiant Willy Astor am Samstag, 20. Dezember, 20 Uhr in der Festhalle Plauen. In einer Welt, in der kaum mehr was easy ist in Brindisi und nix mehr im Lack am Skagerak, sich das Universum über und unter uns auch nicht mehr an die Regeln hält, kommt Astor mit neuen Ideen aus seinem...