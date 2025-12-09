Preisverleihung setzt Glanzlicht bei Adventskonzert des Vogtlandkonservatoriums in Plauen

Plauen
Bis zu zwei Förderpreise vergibt der Förderverein des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ in Plauen jährlich auf Beschluss seiner Mitgliederversammlung. Wer die Preisträger 2025 sind.
Der Förderverein des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ in Plauen hat während seiner Advents- und Weihnachtskonzerte seine diesjährigen Förderpreise verliehen. Laut einem Beschluss der Mitgliederversammlung wurden Petra Lucaciu und Friedrich Hoffmann damit bedacht. Die Preisträger ernteten im festlichen Rahmen der Konzerte im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.