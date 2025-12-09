Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Preisverleihung setzt Glanzlicht bei Adventskonzert des Vogtlandkonservatoriums in Plauen

Petra Lucaciu und Friedrich Hofmann.
Petra Lucaciu und Friedrich Hofmann.
Plauen
Preisverleihung setzt Glanzlicht bei Adventskonzert des Vogtlandkonservatoriums in Plauen
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis zu zwei Förderpreise vergibt der Förderverein des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ in Plauen jährlich auf Beschluss seiner Mitgliederversammlung. Wer die Preisträger 2025 sind.

Der Förderverein des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ in Plauen hat während seiner Advents- und Weihnachtskonzerte seine diesjährigen Förderpreise verliehen. Laut einem Beschluss der Mitgliederversammlung wurden Petra Lucaciu und Friedrich Hoffmann damit bedacht. Die Preisträger ernteten im festlichen Rahmen der Konzerte im...
