Premiere am vierten Advent in Plauen: Vogtländer singen gemeinsam Weihnachtslieder in der Falknerei

Plauen
Vielerorts im Vogtland treffen sich Menschen im Advent zum gemeinsamen Musizieren. In Plauen ist nun ein neuer Ort für ein Weihnachtssingen hinzu gekommen.
Das gab es in Plauen noch nie: Auf dem Gelände der Falknerei haben Vogtländer am Sonntag erstmals gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. In stimmungsvoller Atmosphäre stimmten sie bekannte Titel an, zugleich erlebten sie vor Ort eine weitere Folge der Falknerei-Dokuserie. Kerzen und Weihnachtslichter machten das Ereignis zu einem sehr besonderen...
