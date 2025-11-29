Premiere im Vogtland: Kristin Heil ergattert Traumrolle - „Wo kann man denn noch mutig sagen, was schiefläuft im System - wenn nicht auf der Bühne?“

Das ist die Neue am Theater Plauen-Zwickau: Kristin Heil. Zuletzt spielte sie am Landestheater in Schleswig-Holstein. Nun stellt sie im Erfolgsstück „Prima Facie“ eine Anwältin dar.

„Salzwasser" steht auf ihrer Wollmütze. Doch auch wenn Schauspielerin Kristin Heil das Meer liebt und zuletzt am Landestheater in Schleswig-Holstein engagiert war, ist sie keine gebürtige Flachländerin. Sie stammt aus der Rhön, aus Fulda in Osthessen: Mittelgebirge, 65.000 Einwohner - so wie Plauen im Vogtland.