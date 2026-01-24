MENÜ
An dieser Problem-Kreuzung in Plauen kam es am Samstagmittag zu einem Auffahrunfall.
An dieser Problem-Kreuzung in Plauen kam es am Samstagmittag zu einem Auffahrunfall.
Plauen
Problem-Kreuzung in Plauen: Mazda fährt auf Toyota auf
Von Sabine Schott
Am Samstagmittag wurden zwei Autos auf der Chamissostraße in einen Unfall verwickelt. Mit der öfters ausfallenden Ampel hatte dies aber nichts zu tun.

Zwei Pkw sind am Samstagmittag in einen Unfall verwickelt gewesen - an der Problem-Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße, obwohl die öfters ausfallende Ampel dort diesmal funktionierte. Was war geschehen? Gegen 11.30 Uhr, so informierte die Polizei auf Nachfrage, sei ein Mazda-Fahrer (73) auf einen stehenden Toyota aufgefahren. Beide Autos waren...
Mehr Artikel