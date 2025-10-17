Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland
  • Plauen
  • Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“

Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess. Bild: Jan-Dirk Franke/Archiv
Plauen
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Von Jonas Patzwaldt
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.

Der Angeklagte bricht in Tränen aus. Am Freitag, dem letzten von drei Verhandlungstagen am Zwickauer Landgericht, ringt er um Worte. „Ich wünsche mir, ich könnte die Zeit zurückdrehen“, sagt er schluchzend. „Es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe, so niedergesunken bin und diese Tat begangen habe.“ Der...
