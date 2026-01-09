MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag einen Unfall an der Südinsel aufnehmen.
Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag einen Unfall an der Südinsel aufnehmen. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag einen Unfall an der Südinsel aufnehmen.
Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag einen Unfall an der Südinsel aufnehmen. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Plauen
Radfahrer stürzt nach Kollision in Plauen und verletzt sich
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall hatte sich am Donnerstagnachmittag ereignet. Was bislang bekannt ist.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag in Plauen ein Radfahrer verletzt worden. Die Kollision mit einem Auto hatte sich laut Polizei gegen 15.30 Uhr im Bereich der Südinsel ereignet. Dabei erfasste ein Pkw, der von der Hofer Straße gekommen war und in die Güterstraße einbiegen wollte, den dort fahrenden Radler. Offenbar war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
12.12.2025
2 min.
Mega-Stau am Donnerstagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A 72 im Vogtland: Das war der Grund
Auf der A 72 waren am Donnerstag bei Treuen zwei schwere Verkehrsunfälle passiert.
Mehrere Stunden lang ging es in Richtung Zwickau zwischen Plauen-Ost und Treuen kaum voran.
Bernd Jubelt
07:55 Uhr
2 min.
Neue Erkenntnisse zum Unfall in Plauen am neuen Ovalkreisel
Erst im Dezember war der Kreisverkehr an der Reißiger Straße fertiggestellt worden.
Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag insgesamt drei Menschen und nicht nur – wie bislang berichtet – zwei Kinder erfasst, die die Straße überqueren wollten. Die Polizei konnte am Mittwoch Angaben vom Vortag präzisieren.
Swen Uhlig und Bernd Jubelt
Mehr Artikel