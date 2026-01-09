Radfahrer stürzt nach Kollision in Plauen und verletzt sich

Plauen
Der Unfall hatte sich am Donnerstagnachmittag ereignet. Was bislang bekannt ist.
Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag in Plauen ein Radfahrer verletzt worden. Die Kollision mit einem Auto hatte sich laut Polizei gegen 15.30 Uhr im Bereich der Südinsel ereignet. Dabei erfasste ein Pkw, der von der Hofer Straße gekommen war und in die Güterstraße einbiegen wollte, den dort fahrenden Radler. Offenbar war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.