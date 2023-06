Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Lengenfeld.

Ein 60-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem E-Bike am Samstagmittag in Lengenfeld schwer verletzt worden. Laut Polizei war er auf der Zwickauer Straße vom Kreisverkehr Plohn kommend in Richtung B 94 unterwegs. Auf der Gefällestrecke kam er nach rechts an den Bordstein und stürzte. Dabei zog sich der Radfahrer schwerste Kopfverletzungen zu (tb)