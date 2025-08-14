Radim Vojir und die Chursächsischen Streichersolisten geben Konzert im Vogtland

Zu einem besonderen Konzert wird für Samstag auf Schloss Leubnitz eingeladen. Es geht um Klangmalerei.

Ein klangmalerisches Konzert auf Schloss Leubnitz begibt sich am Samstag auf einen transatlantischen Austausch ganz im Sinne von George Gershwins berühmten Stück „Ein Amerikaner in Paris“. Dazu erklingen außerdem unter anderem seine weltberühmte „Rhapsody in Blue“ sowie große französische Tonkunst bei Ravels tanzendem „Boléro“...