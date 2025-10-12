Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit diesem Räucherhaus will Plauen als Hochschulstandort aufmerksam machen.
Mit diesem Räucherhaus will Plauen als Hochschulstandort aufmerksam machen. Bild: Stadt Plauen
Plauen
Räucherhäuschen einmal anders: So sieht Plauens neues Souvenir aus
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Plauens Hochschultür steht offen: Nun auch bei einer Nachbildung in Form eines Räucherhäuschens, das ab Montag erhältlich sein wird.

Die Stadt Plauen hat ein neues Souvenir - passend für die Vorweihnachtszeit: Exklusiv und in begrenzter Stückzahl gibt es in diesem Jahr Plauens Duale Hochschule als Räucherhäuschen. Ab Montag, 13. Oktober, ist es in der Tourist-Information erhältlich.
08:00 Uhr
3 min.
Warum Gorilla-Weibchen lange nach letzter Geburt weiterleben
Weibliche Berggorillas können ganz schön alt werden - wie hier im Bwindi Impenetrable Nationalpark. (Archivbild)
Nicht viele Tierarten leben bedeutend länger als sie sich fortpflanzen können - denn das scheint aus evolutionärer Sicht unsinnig zu sein. Warum ist das bei Walen, Menschen und Gorillas anders?
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
01.10.2025
4 min.
Fabian, Alina und Selma: Gesichter des neuen Pflegestudiums in Plauen
Diese Frauen und Männer haben in Plauen ihr Pflegestudium begonnen. Unter ihnen Fabian Winkler (3. von rechts), Alina Höfler (hinten, 1. von rechts) und Selma Hilbig (links).
Der neue Studiengang Pflege an der Dualen Hochschule Plauen zieht 15 motivierte Studierende an. Mit einem starken Fokus auf Praxis und Theorie erwartet sie eine zukunftsweisende Ausbildung.
Bernd Jubelt
29.09.2025
2 min.
Ein Wiedersehen mit Vater und Sohn: Zwei neue Figurenpaare schmücken nun Plauens Innenstadt
Um zwei Fotomotive reicher ist seit Montag Plauens Stadtzentrum. Was es damit auf sich hat.
Ellen Liebner
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel