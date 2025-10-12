Räucherhäuschen einmal anders: So sieht Plauens neues Souvenir aus

Plauens Hochschultür steht offen: Nun auch bei einer Nachbildung in Form eines Räucherhäuschens, das ab Montag erhältlich sein wird.

Die Stadt Plauen hat ein neues Souvenir - passend für die Vorweihnachtszeit: Exklusiv und in begrenzter Stückzahl gibt es in diesem Jahr Plauens Duale Hochschule als Räucherhäuschen. Ab Montag, 13. Oktober, ist es in der Tourist-Information erhältlich. Die Stadt Plauen hat ein neues Souvenir - passend für die Vorweihnachtszeit: Exklusiv und in begrenzter Stückzahl gibt es in diesem Jahr Plauens Duale Hochschule als Räucherhäuschen. Ab Montag, 13. Oktober, ist es in der Tourist-Information erhältlich.