Ran an die Gießkanne: So sollen Plauener jetzt beim Bewässern des Stadtgrüns helfen

Die Veränderung des Klimas macht auch vor dem Vogtland nicht halt. In den vergangenen Wochen hat es kaum geregnet - was tun? In Plauen gibt es jetzt eine Aktion, an der sich alle beteiligen können. Selbst die Kleinsten packen mit an.

Aufgrund der Trockenheit vergangener Jahre laufen in vielen Städten schon Aktionen, mit denen Bürger zum Gießen des Stadtgrüns angeregt werden sollen. Die Aktionen laufen unter Titeln wie „Gieß den Kiez“ in Berlin, „Leipzig gießt“ oder „Dresden gieß“. Jetzt ist auch Plauen mit dabei. Der Fachbereichsleiter Stadtplanung,... Aufgrund der Trockenheit vergangener Jahre laufen in vielen Städten schon Aktionen, mit denen Bürger zum Gießen des Stadtgrüns angeregt werden sollen. Die Aktionen laufen unter Titeln wie „Gieß den Kiez“ in Berlin, „Leipzig gießt“ oder „Dresden gieß“. Jetzt ist auch Plauen mit dabei. Der Fachbereichsleiter Stadtplanung,...