Ranspach im Feuerwehr-Fieber: Vogtlanddorf hat sich zum Jubiläum herausgeputzt

Die Freiwillige Feuerwehr Ranspach begeht ihr 75-jähriges Jubiläum. Doch nicht nur sie - das ganze Dorf feiert mit und hat sich originell geschmückt.

Stark - nicht nur zahlenmäßig - zeigt sich die freiwillige Feuerwehr in Ranspach von jeher. Viele junge Leute sind dabei. Wenn an diesem Wochenende das 75-jährige Bestehen gefeiert wird, zeigt sich einmal mehr, dass das ganze Dorf dahintersteht. Unzählige bunte Wimpel flattern an den Gartenzäunen im Dorf. Dazu sind überall lebensgroße...