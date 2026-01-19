MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mitte April 2025 hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises an der Falkensteiner Straße in Schöneck ein neues Tempomessgerät installieren lassen. Jetzt zieht die Behörde Bilanz.
Mitte April 2025 hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises an der Falkensteiner Straße in Schöneck ein neues Tempomessgerät installieren lassen. Jetzt zieht die Behörde Bilanz. Bild: Christian Schubert
An der Lengenfelder Straße in Irfersgrün wird seit April 2025 in beide Richtungen geblitzt.
An der Lengenfelder Straße in Irfersgrün wird seit April 2025 in beide Richtungen geblitzt. Bild: Gerd Möckel
Während die Standorte Rothenkirchen und Schöneck als Kontrollstellen neu hinzukamen, wurde der Blitzer in Rodewisch im vergangenen Jahr abgebaut.
Während die Standorte Rothenkirchen und Schöneck als Kontrollstellen neu hinzukamen, wurde der Blitzer in Rodewisch im vergangenen Jahr abgebaut. Bild: David Rötzschke
Mitte April 2025 hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises an der Falkensteiner Straße in Schöneck ein neues Tempomessgerät installieren lassen. Jetzt zieht die Behörde Bilanz.
Mitte April 2025 hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises an der Falkensteiner Straße in Schöneck ein neues Tempomessgerät installieren lassen. Jetzt zieht die Behörde Bilanz. Bild: Christian Schubert
An der Lengenfelder Straße in Irfersgrün wird seit April 2025 in beide Richtungen geblitzt.
An der Lengenfelder Straße in Irfersgrün wird seit April 2025 in beide Richtungen geblitzt. Bild: Gerd Möckel
Während die Standorte Rothenkirchen und Schöneck als Kontrollstellen neu hinzukamen, wurde der Blitzer in Rodewisch im vergangenen Jahr abgebaut.
Während die Standorte Rothenkirchen und Schöneck als Kontrollstellen neu hinzukamen, wurde der Blitzer in Rodewisch im vergangenen Jahr abgebaut. Bild: David Rötzschke
Plauen
Raser-Ranking im Vogtland: Mit 168 km/h durch die Stadt
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Landratsamt legt Zahlen für die vom Kreis betriebenen Tempomessanlagen vor. Zwei Standorte kamen 2025 neu hinzu, einer wurde verlagert. Dennoch ist der einträglichste Blitzer weiter ein „Altgerät“.

Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen unterliegen im Allgemeinen einem Gewöhnungseffekt. Was anfangs für Autofahrer bisweilen als böse Überraschung daherkommt, sorgt nach wenigen Tagen bei Ortskundigen und Pendlern zumeist nur noch für ein spöttisches Grinsen. Umso erstaunlicher scheint da, dass in der Blitzerbilanz des Landkreises für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17:55 Uhr
3 min.
Bischofskonferenz: Bätzing tritt nicht zur Wiederwahl an
Bischof Bätzing steht für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz nicht zur Verfügung. (Archivbild)
Georg Bätzing war in den vergangenen sechs Jahren das Gesicht der katholischen Kirche in Deutschland. Mit seinem entschiedenen Reformkurs machte er sich aber auch Gegner - nun tritt er nicht mehr an.
18:30 Uhr
4 min.
Blitzer-Bilanz: Kulturhauptstadt-Jahr beschert Chemnitzer Rathaus Rekordeinnahmen
Fest installierte Tempo-Blitzer finden sich fast nur noch am Stadtrand. Im Stadtgebiet setzt das Ordnungsamt mehr und mehr auf mobile Kontrollen und auf Blitzer-Anhänger.
Hat sich 2025 für Chemnitz gelohnt? Aus Sicht von Ordnungsamt und Bußgeldstelle auf jeden Fall. Fast 200.000 Autofahrer wurden geblitzt – so viele wie noch nie. Und die Stadt rüstet weiter auf.
Michael Müller
27.12.2025
3 min.
Blitzer-Krone in Mittelsachsen neu vergeben: Schlegel muss den Titel abtreten
Zwei der ehemals neun stationären Blitzer des Landkreises sind in diesem Jahr abgebaut worden.
Die Rangliste der stationären Blitzer hat einen neuen Spitzenreiter: der steht in der Ortsdurchfahrt von Naundorf. Insgesamt wurden weniger Fälle erfasst, wofür es eine einfache Erklärung gibt.
Jan Leißner
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
Mehr Artikel