Raser-Ranking im Vogtland: Mit 168 km/h durch die Stadt

Das Landratsamt legt Zahlen für die vom Kreis betriebenen Tempomessanlagen vor. Zwei Standorte kamen 2025 neu hinzu, einer wurde verlagert. Dennoch ist der einträglichste Blitzer weiter ein „Altgerät“.

Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen unterliegen im Allgemeinen einem Gewöhnungseffekt. Was anfangs für Autofahrer bisweilen als böse Überraschung daherkommt, sorgt nach wenigen Tagen bei Ortskundigen und Pendlern zumeist nur noch für ein spöttisches Grinsen. Umso erstaunlicher scheint da, dass in der Blitzerbilanz des Landkreises für... Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen unterliegen im Allgemeinen einem Gewöhnungseffekt. Was anfangs für Autofahrer bisweilen als böse Überraschung daherkommt, sorgt nach wenigen Tagen bei Ortskundigen und Pendlern zumeist nur noch für ein spöttisches Grinsen. Umso erstaunlicher scheint da, dass in der Blitzerbilanz des Landkreises für...