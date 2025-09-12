Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Plauen
Raub in Plauen – Polizei fasst Verdächtigen
Redakteur
Von Swen Uhlig
Am Donnerstagabend ist es in der Kreisstadt zu einer Raubstraftat gekommen. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber gestellt werden.

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend in Plauen einen 23-jährigen Mann festgenommen. Er soll gegen 19 Uhr im August-Bebel-Hain nahe dem Helios-Klinikum einen 46-jährigen Passanten überfallen und ausgeraubt haben. Die beiden Beteiligten – sowohl Opfer als auch Verdächtiger – sind laut Polizei deutsche Staatsangehörige.
