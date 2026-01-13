Regen bei winterlicher Kälte zum Wochenstart: So sieht die Glätte-Bilanz im Vogtland aus

Die kritische Wetterlage nahm am Montagnachmittag Fahrt auf. Besonders im Oberen Vogtland kam es zu Unfällen. Es regnete bei -2,5 Grad. Eine Massenkarambolage gab es in Oberfranken.

Die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vom Montag sind am Dienstagmorgen alle aufgehoben. Dennoch sollten sich alle Vogtländer noch auf Glätte einstellen. Besonders im Oberen Vogtland kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch zum Start in den Dienstag noch zu gefrierender Nässe kommen.