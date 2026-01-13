MENÜ
  • Regen bei winterlicher Kälte zum Wochenstart: So sieht die Glätte-Bilanz im Vogtland aus

Durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen kam es am Montag im Vogtland verbreitet zu Glatteis. Auch am Dienstagmorgen kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch glatt sein.
Update
Plauen
Regen bei winterlicher Kälte zum Wochenstart: So sieht die Glätte-Bilanz im Vogtland aus
Von Sabine Schott und Bernd Jubelt
Die kritische Wetterlage nahm am Montagnachmittag Fahrt auf. Besonders im Oberen Vogtland kam es zu Unfällen. Es regnete bei -2,5 Grad. Eine Massenkarambolage gab es in Oberfranken.

Die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vom Montag sind am Dienstagmorgen alle aufgehoben. Dennoch sollten sich alle Vogtländer noch auf Glätte einstellen. Besonders im Oberen Vogtland kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch zum Start in den Dienstag noch zu gefrierender Nässe kommen.
