Reifen von Mercedes an Pöhl-Bungalowsiedlung in Neuensalz mutwillig beschädigt

Plauen
Nach einer mutmaßlichen Vandalismus-Tat sucht die Polizei Zeugen. Bisher ist unklar, warum die Reifen beschädigt wurden.
Unbekannte Täter haben zwischen Montagmittag und Donnerstagnachmittag drei Reifen eines weißen Mercedes-SUV beschädigt. Laut der zuständigen Polizeidirektion Zwickau war das Fahrzeug auf dem Parkplatz der Bungalowsiedlung am Hammermühlenweg abgestellt. Warum es zum Vandalismus kam, ist derzeit unklar.
