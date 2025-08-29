Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Reifen von Mercedes an Pöhl-Bungalowsiedlung in Neuensalz mutwillig beschädigt

Am Donnerstag hat man ein beschädigtes Fahrzeug gefunden. Bild: Georg Wendt/dpa/Symbolbild
Am Donnerstag hat man ein beschädigtes Fahrzeug gefunden. Bild: Georg Wendt/dpa/Symbolbild
Plauen
Reifen von Mercedes an Pöhl-Bungalowsiedlung in Neuensalz mutwillig beschädigt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Nach einer mutmaßlichen Vandalismus-Tat sucht die Polizei Zeugen. Bisher ist unklar, warum die Reifen beschädigt wurden.

Unbekannte Täter haben zwischen Montagmittag und Donnerstagnachmittag drei Reifen eines weißen Mercedes-SUV beschädigt. Laut der zuständigen Polizeidirektion Zwickau war das Fahrzeug auf dem Parkplatz der Bungalowsiedlung am Hammermühlenweg abgestellt. Warum es zum Vandalismus kam, ist derzeit unklar.
