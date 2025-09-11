Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Rettet die Plauener Straßenbahn“: Unterschriftensammlung in der Kreisstadt des Vogtlandes läuft

Wie geht es mit der Plauener Straßenbahn weiter?
Wie geht es mit der Plauener Straßenbahn weiter? Bild: Ellen Liebner/Archiv
Wie geht es mit der Plauener Straßenbahn weiter?
Wie geht es mit der Plauener Straßenbahn weiter? Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
„Rettet die Plauener Straßenbahn“: Unterschriftensammlung in der Kreisstadt des Vogtlandes läuft
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stehen die „Lebenslinien der Stadt“ auf dem Spiel? Eine Online-Petition für den Erhalt der Plauener Straßenbahn hat in kürzester Zeit tausende Unterstützer gefunden. Wo man zudem Unterschriften leisten kann.

Beschäftigte der Plauener Straßenbahn (PSB) haben eine Petition zum Erhalt des Verkehrsmittels ins Leben gerufen. Wie die „Freie Presse“ mehrfach berichtete, sieht sich der zur Stadt Plauen gehörende Straßenbahnbetrieb derzeit durch nicht ausreichende Zuschüsse des Nahverkehrsverbandes Vogtland in seiner Existenz bedroht. Die Behandlung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
4 min.
Krisensitzung ohne Straßenbahn-Chef: Plauens Oberbürgermeister wollte ihn nicht dabei haben
Am Postplatz laufen alle Plauener Straßenbahnlinien zusammen. Wie geht es weiter mit dem modernen und nachhaltigen Nahverkehrsunternehmen?
Kaum vorstellbar, aber ein reales Szenario: Einigen sich Plauen und der Vogtlandkreis nicht, steuert der Straßenbahnbetrieb 2026 auf seine Insolvenz zu. Ob die Verantwortlichen die Kurve kriegen?
Ulrich Riedel
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13.09.2025
4 min.
Diskussion im Vogtland um Zukunft der „Bimm“: Was ist die Plauener Straßenbahn wert, Herr Wittek-Brix?
Fahren Bus und Bahn in Plauen noch zu oft parallel und nehmen sich so gegenseitig Fahrgäste weg?
Steht die Plauener Straßenbahn vor der Insolvenz? Verkehrsexperte Robert Wittek-Brix hält die Diskussion im Vogtland über die Defizite der Tram für absurd: Ein Blick auf Buchungstricks, Fixkosten und Fehler der Vergangenheit.
Jonas Patzwaldt
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
Mehr Artikel