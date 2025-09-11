„Rettet die Plauener Straßenbahn“: Unterschriftensammlung in der Kreisstadt des Vogtlandes läuft

Stehen die „Lebenslinien der Stadt“ auf dem Spiel? Eine Online-Petition für den Erhalt der Plauener Straßenbahn hat in kürzester Zeit tausende Unterstützer gefunden. Wo man zudem Unterschriften leisten kann.

Beschäftigte der Plauener Straßenbahn (PSB) haben eine Petition zum Erhalt des Verkehrsmittels ins Leben gerufen. Wie die „Freie Presse" mehrfach berichtete, sieht sich der zur Stadt Plauen gehörende Straßenbahnbetrieb derzeit durch nicht ausreichende Zuschüsse des Nahverkehrsverbandes Vogtland in seiner Existenz bedroht. Die Behandlung...