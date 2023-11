Rettungseinsatz in Plauen: Wieso stürzt ein Mann in den Stadtpark-Teich?

Der Alarmruf „Person im Wasser“ ging 11.30 Uhr bei der Polizei ein. Die Hintergründe des Rettungseinsatzes bleiben vorerst unklar.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagmittag zu einem Einsatz in den Plauener Stadtpark ausgerückt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle in Zwickau ist 11.22 Uhr der Alarmruf „Person im Wasser“ eingegangen. Laut Polizeidirektion Zwickau sei aus unklarer Ursache ein älterer, möglicherweise dementer Mann in den Stadtpark-Teich...