Rettungseinsatz nach Wohnungsbrand in Plauen

Wegen einer Rauchvergiftung ist ein Bewohner ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Wegen eines Wohnungsbrandes sind knapp 50 Rettungskräfte am Mittwochnachmittag nach Haselbrunn gerufen worden. Der Notruf war aus einem Wohnhaus an der Ecke Haselbrunner-/Jean-Paul-Straße gegen 16.10 Uhr in der Leitstelle eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung zwischen Küche und Flur aus. Wie der...