Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Feuerwehreinsatz gab es am Mittwochnachmittag nach einem Wohnungsbrand in Haselbrunn.
Einen Feuerwehreinsatz gab es am Mittwochnachmittag nach einem Wohnungsbrand in Haselbrunn. Bild: Ellen Liebner
Einen Feuerwehreinsatz gab es am Mittwochnachmittag nach einem Wohnungsbrand in Haselbrunn.
Einen Feuerwehreinsatz gab es am Mittwochnachmittag nach einem Wohnungsbrand in Haselbrunn. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Rettungseinsatz nach Wohnungsbrand in Plauen
Von Bernd Jubelt, Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen einer Rauchvergiftung ist ein Bewohner ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Wegen eines Wohnungsbrandes sind knapp 50 Rettungskräfte am Mittwochnachmittag nach Haselbrunn gerufen worden. Der Notruf war aus einem Wohnhaus an der Ecke Haselbrunner-/Jean-Paul-Straße gegen 16.10 Uhr in der Leitstelle eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung zwischen Küche und Flur aus. Wie der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
19:16 Uhr
3 min.
In Waldnähe: Brand an ehemaligem Truppenübungsplatz bei Plauen – Feuerwehrchef: „Enormer Kraftakt für alle Beteiligten“
In der Syrau-Kauschwitzer Heide hat es am Mittwochnachmittag gebrannt.
Großbrand vor den Toren Plauens: Am Mittwochnachmittag ist nördlich von Plauen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte wohl Schlimmeres verhindern.
Jonas Patzwaldt
17:05 Uhr
1 min.
Wohnungsbrand in Plauen Haselbrunn: Neue Details bekannt
Aufräumarbeiten nach dem Feuerwehreinsatz in Haselbrunn am Mittwoch.
Nach dem Brand am Mittwoch hat die Polizei mehr Informationen zum Hergang und den beteiligten Personen veröffentlicht.
Jonas Patzwaldt
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel