Rezepte für Kalender gesucht

Plauen.

Nachdem das Angebot im vergangenen Jahr sehr gut angenommen wurde, möchte die Seniorenbeauftragte des Vogtlandkreises auch in diesem Jahr 10.000 Seniorenkalender kostenfrei an Seniorinnen und Senioren aus dem Vogtland ausgeben. Das Thema lautet dieses Mal "Essen und Trinken". Für die Erstellung des Kalenders werden in diesem Jahr Rezepte, aber auch wieder Fotos gesammelt. Die Bilder können Speisen, Getränke aber auch einfach die schöne Natur des Vogtlandes zeigen. Einsendeschluss ist der 9. Juni. Die Post geht per E-Mail an nauruhn.dagmar@vogtlandkreis.de oder auf dem Postweg an das Landratsamt Vogtlandkreis, Dagmar Nauruhn, Postplatz 5, 08523 Plauen. Bei einer Veröffentlichung wird, falls kein Widerspruch, im Kalender der Name des Urhebers genannt. (bju)