Rolltreppe im Plauener Einkaufscenter ist seit vielen Wochen defekt - doch jetzt soll sich endlich was tun

In den Kolonnaden gelangen die Kunden aktuell nur mit Umständen vom Erdgeschoss nach oben. Warum dauert die Reparatur der Treppe so lange?

Die Kunden des Einkaufszentrums Kolonnaden in Plauens City wundern sich immer öfter über die seit Dezember defekte Rolltreppe. Sie fragen sich: Warum dauert das eigentlich so lange, bis die Treppe wieder läuft? Centermanager Holger Kappei erklärt auf Anfrage der „Freien Presse“: „Die Rolltreppen sind genau so alt wie das Center. Es gibt...