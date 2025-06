Romantischer Abend in lauer Sommernacht an der Talsperre Pöhl

Das Open Air am Vogtlandmeer im Kirchpark von Altensalz hätte am Samstagabend schöner nicht sein können.

Alte Bäume, eine historische Kirche und der Blick auf die Talsperre Pöhl: Es gibt wenige Orte im Vogtland, die so viel Flair haben wie der Kirchpark in Altensalz. Wenn beim traditionellen Open Air am Vogtlandmeer dort noch Lampions, Lichtinstallationen und eine laue Sommernacht hinzukommen, dann ist der Zauber für einen romantischen Abend...