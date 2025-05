Rückkehr zur Poliklinik in Plauen? Stadträte wollen mit Bürgern diskutieren

Viele Plauener finden keinen Hausarzt. Doch was tun? Die Freie Bürgerliste Plauen hat dazu einen Vorschlag gemacht. Nun will sie darüber mit Bürgern sprechen.

Wie ist der Stand zur Idee eines kommunal betriebenen Ärztezentrums in Plauen? Darüber will die Stadtratsfraktion der Freien Bürgerliste Plauen am Dienstag mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Wintergarten des Theatercafés am Postplatz, teilte Fraktionschef Sven Gerbeth mit. Alle Interessierten seien herzlich...